Voetbalvader vrijgesproken van stalken jeugdtrainer

Publicatie: wo 16 december 2020 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Opende (45) is woensdag door de politierechter vrijgesproken van het stalken van een jeugdtrainer van vv Surhuisterveen en diens gezin. De man werd verweten dat hij de trainer en diens gezin stelselmatig zou hebben lastiggevallen. De rechter oordeelde dat er geen sprake was geweest van stelselmatigheid.

Lange tenen

De Opendster was het niet eens met de aanpak van de trainer, die het elftal van zijn zoontje onder zijn hoede had. "Die man was heel arrogant. Hij ging op een vreselijke manier met het team om, hij zocht ruzie met iedereen", aldus de verdachte. Hij had de trainer erop aangesproken, maar dat was niet in goede aarde gevallen. "Kennelijk heeft hij hele lange tenen", zei de Opendster.

Uitgescholden door trainer en leider

De voetbalvader had de trainer een app-bericht gestuurd dat volgens hem meteen in een groepsapp zou zijn gedeeld. De Opendster zou op zijn beurt een keer ten overstaan van het hele team en de ouders zijn uitgescholden door de trainer en de leider. Ook zou hij bij toevallige ontmoetingen in de supermarkt de middelvinger hebben gekregen. Hij erkende dat hij een keer bij de woning van de trainer was geweest om dat uit te spreken.

Verkeerd gereden

De trainer was niet thuis, maar zijn zoontje zou wel op hem af zijn gekomen met een honkbalknuppel. De man ontkende dat hij regelmatig langs de woning van de trainer zou zijn gereden en op zijn beurt de middelvinger had opgestoken. Eenmaal was hij wel langs de woning gereden, maar die keer was hij op weg naar zijn ex en was hij verkeerd gereden.

Toegangsverbod

Uiteindelijk zag de politie in maart van dit jaar toch reden voor het uitvaardigen van een zogeheten 'gedragsaanwijzing': de verdachte mocht zich niet meer in de buurt van de woning van de trainer vertonen. Ook had hij al eens een toegangsverbod van een half jaar van de voetbalclub gekregen. Inmiddels voetbalt zijn zoontje er niet meer. “Hij vond er niks meer aan”, aldus de verdachte.

Niet stelselmatig lastigvallen

De officier van justitie eiste een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Ook zou de Opendster een schadevergoeding van 1000 euro aan de trainer en diens gezin moeten betalen. De rechter oordeelde dat de man zich niet schuldig heeft gemaakt aan stalking, er is geen sprake geweest van stelselmatig lastigvallen. "Maar ik ben ervan overtuigd dat u vervelend bent geweest tegen die mensen", aldus de rechter. De Opendster werd vrijgesproken.