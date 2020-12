DJ deelt klap uit op reÃ¼nie lagere school

DJ deelt klap uit op reünie lagere school

Publicatie: wo 16 december 2020 14.55 uur

LEEUWARDEN - Een mishandeling op de reünie van basisschool de Trime in Beetsterzwaag leverde een 29-jarige inwoner van die plaats woensdag bij de politierechter een werkstraf op van 100 uur. Omdat de Beetsterzwaagster een strafblad heeft waarop de nodige geweldfeiten staan, legde de rechter ook een voorwaardelijke gevangenisstraf op van twee maanden, proeftijd twee jaar.

Reünisten baldadig

De reünie, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de basisschool in Beetsterzwaag, was op 25 mei vorig jaar. De verdachte deed licht en geluid en was DJ op het feest. Na afloop werden de reünisten kennelijk baldadig, er werd met bier gegooid en de DJ kreeg ook het nodige gerstenat over zich heen. "Ik zat net in een goed gesprek", zei de Beetsterzwaagster tegen rechter Marja Noorman.

Vuistslag

Toen hij de biergooier op zijn gedrag wilde aanspreken, zou de man volgens hem aanstalten hebben gemaakt om een klap uit te delen. De verdachte gaf de ander een duw, hij ontkende dat hij de man had geslagen. Dat hadden getuigen wel verklaard. Ook de verdachte, zo bleek, maar dan bij de politie. Daar had hij gezegd dat hij een vuistslag had uitgedeeld.

Ongelukkig gevallen tegen stalen trap

Het slachtoffer kwam ongelukkig terecht, de man viel achterover op de stalen trap van een toiletwagen. Later zou er nog een akkefietje zijn geweest. Bij de fietsen zou het slachtoffer nog een keer een duw hebben gekregen. Volgens getuigen was de dader dezelfde die het slachtoffer eerder tegen de grond had geslagen. Dat ontkende de Beetsterzwaagster. Dit feit werd hem ook niet verweten.

Poging doodslag

De man heeft een geschiedenis op het gebied van geweld. In 2015 en 2017 is hij veroordeeld voor uitgaansgeweld. In september 2012 moest hij voor de meervoudige kamer verschijnen voor een poging tot doodslag. Hij had bij een caféruzie iemand tegen het hoofd getrapt. Een jaar of 4, 5 geleden heeft de Beetsterzwaagster aan agressietraining gevolgd. Hij zei dat die cursus hem goed had gedaan.

Geschrokken van het strafblad

Na het voorval bij de reünie heeft hij zijn DJ-spullen verkocht. "Het risico is te groot, ik wil niet weer in dezelfde situatie komen", legde hij uit. De officier van justitie verbaasde zich over de houding van de Beetsterzwaagster, die naar haar smaak zijn gedrag probeerde goed te praten. Dat hij vaker voor geweld met Justitie in aanraking was gekomen, noemde de officier ‘zorgelijk’. Ook de rechter schrok van het strafblad. Over de agressiefeiten zei Noorman dat ze hoopte dat de Beetsterzwaagster daar aan zou gaan werken. “Anders komt u misschien echt nog eens in de problemen”.