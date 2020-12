Hoge raad: straf blokkeerfriezen blijft in stand

Publicatie: di 15 december 2020 13.00 uur

LEEUWARDEN - De veroordelingen van zes blokkeerfriezen - cliënten van Anker & Anker - wegens hun betrokkenheid bij de blokkade van de A7 op 18 november 2017 blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.



Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde dat alle tenlastegelegde feiten (versperren A7, verhinderen betoging, dwang en in de zaak tegen de initiatiefneemster ook opruiing) konden worden bewezen. De verdachten kregen allemaal 90 uur taakstraf. Zo heeft het advocatenkantoor in Leeuwarden bekendgemaakt.

Incassatie is door de verdediging verzocht om de veroordelingen te vernietigen. De Hoge Raad oordeelt dat deze cassatieklachten niet slagen. Ook de overige cassatieklachten in deze zaak en in de zaken tegen de andere verdachten slagen niet. Met de uitspraak van de Hoge Raad zijn de veroordelingen vanaf heden definitief.

