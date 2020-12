Autoruit opgeblazen met vuurwerk in Drachten

Publicatie: ma 14 december 2020 20.02 uur

DRACHTEN - Aan de Nijverheid in Drachten is zondagavond rond 19.30 de voorruit van een auto opgeblazen met vuurwerk. Rond dat tijdstip is ook een groepje jongeren, tussen de 14 en 18 jaar oud, gezien. De veroorzaker van de schade heeft tot dinsdag om zich te melden bij de eigenaar om het onderling op te lossen. Zo niet dan zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

Op Facebook roept de eigenaar op iedereen die iets gezien heeft of camerabeelden heeft van de groep jongeren zich te melden. Naast de voorruit is er ook schade ontstaan aan het dashboard. De totale schade aan het voertuig wordt geschat op zo'n €750,-.

