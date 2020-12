Bomgooier was uit op wraak: eis 5 jaar cel

Publicatie: ma 14 december 2020 15.05 uur

LEEUWARDEN - Drie brandstichtingen, twee inbraakpogingen en drugsbezit. Een Burgumer (31) moest zich maandag voor een reeks strafbare feiten voor de rechtbank verantwoorden. Twee gebeurtenissen sprongen eruit: de man had met zogenoemde pijpbommen in Drogeham een woning een woning en in Surhuisterveen een auto beschadigd. “Hele serieuze feiten”, stelde officier van justitie Roelof de Graaf. “Dan heb je het in feite over terreur”. De Graaf eiste vijf jaar cel.

Fragmenten van de bom in het keukenplafond

Vooral de ontploffingen wogen zwaar voor de aanklager: in december 2018 had de Burgumer met een pijpbom een woning in Drogeham zwaar beschadigd. Zijn motief: de bewoner zou problemen hebben gemaakt met zijn vrienden. Voor hij de bom gooide, zou hij een clownsmasker hebben opgezet. Onzin, volgens de verdachte. Later bleek dat hij bij de verkeerde woning was. De bom, gevuld met kruit uit zware vuurwerkbommen (Cobra’s), richtte enorm veel schade aan. De ramen sprongen uit de sponningen, de pui van de woning raakte ontzet, fragmenten van de bom werden teruggevonden in het keukenplafond.

Kruit van sterretjes

Dat had volgens de officier heel anders kunnen aflopen. De tweede ontploffing volgde een half jaar later. In de Klaproas Strjitte in Kootstertille werd een VW Golf zwaar beschadigd door een explosie. Opnieuw was er een pijpbom gebruikt, deze keer gevuld met kruit van sterretjes. De Burgumer zei dat hij er wel bij was geweest, maar iemand anders zou de bom vanuit een rijdende auto naar de VW hebben gegooid. De eigenaar van de VW zou een relatie hebben met degene die bij de verdachte was.

'Jullie pakken mijn veilige basis af'

In juni en december vorig jaar had hij tot drie keer toe, tweemaal in Surhuisterveen en eenmaal in Drachten, auto’s in brand gestoken. Weer zat er een element van vergelding in: hij wilde wraak nemen op de eigenaars van de voertuigen, twee vrouwen die bij de politie zouden hebben verklaard dat hij drugs dealde. Na een inval van de politie – op dat moment woonde hij in Leeuwarden – was hij zijn woning kwijtgeraakt. “Ik had zoiets van, jullie pakken mijn veilige basis af, dan pak ik ook iets van jullie af”.

Vrouw twee keer doelwit

Een van de vrouwen was tot twee keer toe doelwit. Eerst werd haar auto op 25 juni in Surhuisterveen in brand gestoken. Een half jaar later, de vrouw woonde inmiddels in Drachten, ging haar nieuwe auto in de hens. Bij beide branden raakten voertuigen die in de buurt van de auto’s stonden ook beschadigd. De verdachte was verslaafd aan speed, GHB en ketamine. Hij gebruikt al sinds zijn dertiende.

30 kilo gegroeid in de gevangenis

Sinds februari van dit jaar zit hij vast. Zelf zei hij dat hij “zwaar verslaafd” was. “Ik was meer dood dan levend. Het was één grote waas waarin ik heb geleefd”, aldus de Burgumer. Sinds hij in de gevangenis zit, gaat het goed met hem, hij is van de drugs af en voelt zich prima. “Ik ben 30 kilo gegroeid”, stelde de Burgumer vol trots. Volgens een gedragsdeskundige was hij verminderd toerekeningsvatbaar. Het probleem was dat de deskundige alleen met de Burgumer over de brandstichtingen heeft gesproken, niet over de bomaanslagen.

Volledig toerekeningsvatbaar

De Graaf had zich verbaasd over de conclusie van de deskundige, dat de Burgumer verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn. Hoewel de man kampte met stoornissen, een zware drugsverslaving en ADHD, “neigde” de officier toch tot volledige toerekeningsvatbaarheid. “Hij is heel goed bekend met de effecten van drugs op zijn gedrag”, opperde De Graaf. Volgens de officier is de Burgumer ook niet helemaal eerlijk geweest.

'Vijf jaar cel niet aan de hoge kant'

Over twee pogingen tot inbraak, in Leeuwarden en Reduzum, waar zijn DNA is aangetroffen, had hij afwijkende verklaringen afgelegd. De Burgumer kan in principe terecht in een verslavingskliniek, waar hij al twee keer eerder opgenomen is geweest. De officier weersprak niet dat de Burgumer hulp nodig heeft. “Maar hij zal eerst afgestraft moeten worden, de feiten zijn te ernstig. Ik eis vijf jaar cel en dan zit ik echt niet aan de hoge kant”, aldus De Graaf.

De rechtbank doet op 28 december uitspraak.