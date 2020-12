Druk in winkelstraat vanwege aangekondigde lockdown

Publicatie: ma 14 december 2020 14.21 uur

BURGUM - Het is opvallend druk in de winkelstraten in de dorpen. De aanleiding hiervoor is de lockdown die maandagavond door de regering wordt aangekondigd. Hoe deze er precies uitziet, is nog niet duidelijk maar naar alle verwachting gaan alle niet essentiële winkels dicht.

In Burgum stond er dan ook een lange rij bij de Action aan de Markt in Burgum. Ook bij andere winkels en drogisterijen was het drukker dan normaal. Bovendien was de bibliotheek ook één van de adressen waar mensen in de rij stonden te wachten.

