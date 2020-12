Echtpaar plukt 'huisslaaf' kaal: 1 jaar cel

Publicatie: ma 14 december 2020 13.45 uur

LEEUWARDEN -

Een echtpaar uit Drachten (36 en 41 jaar) dat jarenlang een verstandelijk beperkte man als een soort huisslaaf heeft behandeld, is veroordeeld tot een jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. Het echtpaar heeft de man, die bij het gezin inwoonde, jarenlang uitgebuit. Hij moest allerlei huishoudelijke klusjes doen, hij moest de hond uitlaten en hij liep de krantenwijk van de kinderen als die er geen trek in hadden.

Auto’s en kentekens op naam

Slachtoffer had vast inkomen

Gevangenisstraffen niet tegelijk executeren

Hij betaalde telefoonabonnementen, het abonnement van Ziggo en nieuwe telefoons voor het gezin. De man was 20 toen hij in 2009 bij het gezin in kwam wonen. Het echtpaar had zijn pinpas in beheer en zijn bankrekening omdat hij volgens hun niet met geld om kon gaan. In de loop der jaren zijn er tien auto’s en achttien kentekens op zijn naam gezet, terwijl hij geen rijbewijs had. Hij betaalde de wegenbelasting, er werd getankt en boodschappen gedaan met zijn pas en hij betaalde de huur van een garagebox.Het slachtoffer werkte bij Caparis en had een vast inkomen. Desondanks heeft hij geregeld zijn moeder moeten bellen om geld voor eten en drinken, hij bouwde steeds meer schulden op. De man heeft een IQ van 67. Twee weken geleden zei het echtpaar dat hen niet was opgevallen dat hun kostganger een verstandelijke achterstand heeft. Het slachtoffer woont inmiddels in een beschermde woonvorm.De rechtbank bepaalde dat het echtpaar het geld dat van de kostganger werd ‘geplukt’ terug moet betalen. Het gaat om een bedrag van 20.667 euro. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 3 jaar cel voor beide echtelieden. Vanwege het tijdsverloop, er was eind 2018 aangifte gedaan, vonniste de rechtbank lager. De rechtbank “adviseerde” om de gevangenisstraffen van het echtpaar niet gelijktijdig te executeren, om te voorkomen dat de kinderen zonder ouders komen te zitten.