Brandweer plaatst oliescherm bij gezonken boot

Publicatie: ma 14 december 2020 13.03 uur

KOOTSTERTILLE - De brandweer van Drogeham en Grou moesten maandagochtend in actie komen voor een gezonken boot in de haven van Kootstertille. Voor de helft was de boot afgelopen weekeinde gezonken.

De brandweer van Grou werd opgeroepen omdat deze een speciaal oliescherm van Wetterskip Fryslân hebben. Met een boot is er een oliescherm om de gezonken boot geplaatst. Volgens omstanders zou de boot eerder zijn leeg gestript en zou de motor van de boot eruit zijn gehaald.

FOTONIEUWS