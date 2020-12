Hoelang zullen voetbalwedstrijden nog zonder publiek gespeeld worden?

Publicatie: ma 14 december 2020 11.15 uur

DRACHTEN - De voetbalstadions in Nederland zijn al lange tijd leeg, maar de KNVB dringt erop aan dat de stadions op korte termijn weer deels gevuld zijn. De bond van het Nederlandse voetbal heeft daarbij een beroep gedaan op het kabinet. Er zijn andere landen, waarin het wel al is toegestaan om met publiek te spelen. Bijvoorbeeld in Engeland, waar vanaf 2 december weer publiek welkom is. Uiteraard wel met de nodige restricties en met maar een beperkt aantal toeschouwers. Ook zijn er alleen fans toegestaan in gebieden waar er geen sprake is van een hoge besmettingsgraad.

Nog geen perspectief

De KNVB ziet graag dat in de maand januari in het nieuwe jaar er weer publiek mag komen in de voetbalstadions. Dat is ook belangrijk voor de voetbalclubs omdat er anders kans bestaat dat er clubs gaan omvallen. De schade loopt met elke wedstrijd zonder publiek alleen maar verder op. Vooralsnog is er vanuit het kabinet nog geen perspectief geboden wanneer het weer mogelijk is om stadions te openen voor publiek. De voetbalfans zijn dan ook nog gebonden aan het volgen van de wedstrijden op televisie. De laatste wedstrijd van dit jaar in de Eredivisie vindt overigens plaats op 23 december. Daarna begint de competitie in het nieuwe jaar op 12 januari.

Wetenschappelijk onderzoek

In de Johan Cruijff ArenA is er sprake van een wetenschappelijk onderzoek dat naar verwachting in januari kan worden uitgevoerd. Zonder publiek in het stadion worden er metingen verricht. Daarbij gebruiken de onderzoekers kunstmatige aerosol generatoren. De apparaten simuleren het aantal aerosolen die vrijkomen in de situatie als waren er enthousiaste supporters aanwezig. Door deze metingen te verrichten, is de hoop dat er een duidelijk beeld ontstaat van de verspreiding van de druppels. Ook vindt er een onderzoek plaats of het mogelijk is de druppels uit de lucht te filteren. Indien de onderzoeken positief resultaat opleveren, is wellicht de weg weer vrij om beperkt publiek toe te laten. Het is echter de vraag hoelang het duurt voordat het onderzoek is afgerond. Wellicht dat het kabinet besluit om eerder al een deel publiek toe te laten. Dat hangt uiteraard af van de ontwikkelingen. Op dit moment is er echter nog geen uitzicht op stadions met publiek. Misschien dat er ook gekeken kan worden naar hoe de situatie zich in Engeland ontwikkelt.