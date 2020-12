Inbraak in schuurtje in Boornbergum

Publicatie: ma 14 december 2020 10.59 uur

BOORNBERGUM - Een hogedrukreiniger is zaterdagavond of -nacht buitgemaakt bij een inbraak in Boornbergum. Het voorwerp werd ontvreemd uit een schuurtje bij een woning aan de Helmblom in het dorp.

De inbraak vond plaats tussen zaterdag 22.00 uur en zondag 10.00 uur. Er is aangifte bij de politie gedaan.