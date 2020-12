Auto's in botsing in Gorredijk

Publicatie: zo 13 december 2020 19.30 uur

GORREDIJK - Twee auto's kwamen zondagavond met elkaar in botsing in Gorredijk. Bij het ongeval, dat omstreeks 18.39 uur gebeurde, kwamen alle betrokken met de schrik vrij. De auto's kwamen in botsing op de kruising van de Compagnonsstrjitte met de Schansburg.

Uit voorzorg kwam een ambulance ter plaatse. De bestuurders zijn door het ambulancepersoneel onderzocht. Zij raakten niet gewond. De politie kwam ter plaatse om de aanrijding verder af te handelen. De beschadigde voertuigen zijn door een berger afgevoerd.

FOTONIEUWS