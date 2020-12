De kerstboom staat weer centraal in Veenklooster

Publicatie: zo 13 december 2020 14.51 uur

VEENKLOOSTER - De kerstboom in Veenklooster is zaterdag weer ontstoken. Stichting Feankleaster, heeft het initiatief genomen om de winterlinde centraal te zetten in de kerstperiode. Naar een ontwerp van Jack Kazimier is er een hedendaagse kerstversiering uit voortgekomen die dorpelingen doet glimlachen en voorbijgangers doet omkijken.

Stichting Feankleaster roept passanten op om even de tijd te nemen en letterlijk stil te staan bij het licht. De winterlinde op de Brink in Veenklooster staat er eigenlijk nog niet heel erg lang. Van oudsher was het zandpad voor de Brink een soort van lindelaan. De lindebomen stonden als leilindes voor de huizen om de hete zon in de zomerperiode buitenshuis te houden. In de winter werden de takken gesnoeid. De oude leilindes zijn in de loop der jaren omgevallen en later zijn er nieuwe bomen geplant.