Renault Twingo uitgebrand op de Vlasakkers in Drachten

Publicatie: zo 13 december 2020 10.21 uur

DRACHTEN - Een Renault Twingo is zondagochtend vroeg uitgebrand aan de Vlasakkers in Drachten. De brand werd om 5.08 uur gemeld en de brandweer van Drachten kwam ter plaatse om het vuur te doven. Bij aankomst stond het voertuig in lichterlaaie.

De brandweer wist overslag naar de naast staande auto's voorkomen. Wel liepen de twee auto's forse schade op door de hitte. De ter plaatse gekomen politie heeft een zoekslag door de woonwijk gemaakt omdat brandstichting niet wordt uitgesloten. Buurtbewoners lieten weten dat het zaterdagavond onrustig in de woonwijk was met vuurwerk.

