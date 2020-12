Boeren blokkeren distributiecentrum van Aldi

Publicatie: za 12 december 2020 19.50 uur

DRACHTEN - Een aantal boeren is zaterdagavond naar Drachten gereden om het distributiecentrum van de Aldi te blokkeren. Alle in- en uitgangen zijn met trekkers geblokkeerd.

Met een vuurton houden de boeren zich warm en op de achtergrond draait een muziekje. Het gaat niet om een hele grote groep boeren. Naar schatting tussen de 10 en 20 boeren. Er zouden meer boeren onderweg zijn naar Drachten. De boeren zijn boos omdat ze vinden dat ze geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Vrijdagavond werd het distributiecentrum van de Lidl in Heerenveen geblokkeerd. Ook op andere plekken in Nederland werden die avond distributiecentra geblokkeerd. De actie in Heerenveen loopt tot op heden nog altijd.

De politie is op de hoogte en heeft korte tijd poolshoogte genomen. De agenten grepen verder niet in. Ook toen in juli 2020 boeren urenlang de snelwegen A32 en A7 bij Heerenveen blokkeerden, liet de politie de boeren hun gang gaan.

FOTONIEUWS