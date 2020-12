Vergeten pan op het vuur, rookmelder slaat alarm

Publicatie: za 12 december 2020 17.47 uur

OPEINDE - In de keuken van een woning aan de Hegedykje in Opeinde heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. De oorzaak was een vergeten pan op het vuur. Buurtbewoners belden de brandweer omdat ze rook in de woning zagen. De rookmelder had ervoor gezorgd dat ze poolshoogte namen.

De brandweer uit Drachten rukte om 17.05 uur naar Opeinde. Er bleek niemand thuis thuis en daarop is een ruit ingetikt van de voordeur om binnen te komen. De woning liep lichte schade op. Nadat de woning was geventileerd kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.

FOTONIEUWS