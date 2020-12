Corona of niet, bij vorst mogen we het natuurijs op

Publicatie: vr 11 december 2020 15.32 uur

LEEUWARDEN - Als deze winter de temperaturen dalen en het ijs dik genoeg is, zorgen de ijswegencentrales in Friesland ervoor dat er op het natuurijs geschaatst kan worden. Dat is afgesproken na overleg tussen De Friesche IJsbond en Veiligheidsregio Fryslân. De maatregelen van de coronacrisis hebben geen invloed. De ijsbond laat weten: "Omdat schaatsen op natuurijs een individuele aangelegenheid is, kan er bij voldoende vorst en ijs ondanks corona toch geschaatst worden. De schaatsers dienen uiteraard de geldende maatregelen in acht te nemen. Tochten zijn vooralsnog niet mogelijk."

Om de veiligheid op het ijs zo goed als mogelijk te borgen, is aan de 22 Friese IJswegencentrales het verzoek gedaan om bij aanhoudende vorst de voorbereidende werkzaamheden te doen zoals ze gewend zijn: zwakke plekken markeren, baanvegen en bewegwijzering plaatsen bij voldoende ijsdikte. Mogelijk worden er wel beperkingen ingesteld om grote groepen mensen te voorkomen. Ook kan het zijn dat koek en zopie tentjes niet zijn toegestaan.

Friesland telt 22 ijswegencentrales die verenigd zijn in de Friesche IJsbond. De Friesche IJsbond behartigt, namens deze 22 ijswegencentrales, de belangen van het schaatsen op natuurijs in Fryslân.