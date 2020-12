Winkeldief steelt 'exclusieve' artikelen: 6 weken cel

Publicatie: vr 11 december 2020 14.20 uur

LEEUWARDEN - Drie winkeldiefstallen op rij leverden een inwoner van Kollumerzwaag (28) vrijdag bij de politierechter een celstraf van zes weken op. De man had in juli drie keer etenswaren gestolen bij winkels in Leeuwarden: Spar City, Poiesz en de Jumbo. De winkeldief leek een exclusieve smaak te hebben, hij had onder meer croissants, een Hongaarse cake, en karamelvla gestolen.

Drugsverslaafd

De man is drugsverslaafd, hoewel hij dat zelf schijnt te ontkennen. De reclassering vond dat hij daarvoor behandeld zou moeten worden, maar ook daar is hij het niet mee eens. Hij heeft geen inkomen en geen vaste woon- of verblijfplaats. Waarschijnlijk heeft een postadres in Kollumerzwaag.

Situatie zorgelijk

De officier van justitie noemde de situatie 'ronduit zorgelijk'. De reclassering had nog gepleit voor een deels voorwaardelijke straf, maar daar had de officier geen vertrouwen in. De rechter ook niet. De verdachte was ook niet naar de zitting gekomen, dus kon hem ook niets gevraagd worden over zijn huidige situatie. De rechter nam daarom de strafeis over.