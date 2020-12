Corona: besmettingen stijgen met bijna 40%

Publicatie: vr 11 december 2020 12.15 uur

LEEUWARDEN - Het aantal coronabesmettingen in Friesland is deze week met bijna 40 procent gestegen, van 703 vorige week naar 973. Dat is de grootste toename sinds half oktober. De GGD: "Een duidelijke verklaring is niet te geven, aangezien er al wekenlang dezelfde maatregelen gelden."

De afgelopen week is een recordaantal van 11.061 tests afgenomen, 2300 meer dan een week eerder. Duidelijk is dat de dalende trend van het aantal besmettingen in Friesland een maand geleden is gestopt. Dat komt overeen met het landelijke beeld. Na Drenthe kent Friesland overigens de minste infecties. Er zijn verder vooral meer tieners positief getest.

In vijf gemeenten is het aantal nieuwe besmettingen deze week flink gestegen. In Dantumadiel is sprake van een verdubbeling. Ook in Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren was de toename groot. Daarentegen halveerde het aantal besmettingen in Harlingen. Leeuwarden kende een marginale stijging.

Quarantaineregels niet nageleefd

Gezien dit beeld ligt het niet voor de hand dat de stijging is veroorzaakt door Black Friday of Sinterklaasinkopen. Want dan zou de toename ook in Leeuwarden te zien zijn geweest. Het lijkt er eerder op dat niet iedereen de maatregelen goed naleeft.

Het RIVM meldde deze week dat bijna 18 procent van de positief geteste personen niet in thuisisolatie gaat. En ongeveer de helft van de mensen die in contact zijn geweest met positief getesten houdt zich niet aan de quarantaineregel. De GGD ziet dit verontrustende beeld ook in Friesland. Vooral als ergens het virus is opgedoken, zijn de cijfers dan moeilijk omlaag te krijgen.

Zesde testlocatie

De coronatestlocatie in Heerenveen komt in het voormalige Friesland College aan de Jousterweg 28. Vanaf maandag 21 december kunnen hier mensen met klachten of vanaf de vijfde quarantainedag terecht die een afspraak hebben gemaakt via 0800-1202 of coronatest.nl. Wie zich meldt, kan zich binnen een dag laten testen en heeft meestal de dag daarna de uitslag.

In Leeuwarden start de nieuwe grootschalige locatie in WTC EXPO dinsdag met het testen van mensen. Daar kunnen ze naast de PCR-test een snellere antigeentest afnemen. Met Heerenveen en WTC EXPO erbij komt Fryslân stapsgewijs op een capaciteit van 5000 tests per week.

Vaccinaties

GGD Fryslân bereidt zich voor om waarschijnlijk ook in WTC EXPO vaccinaties aan zorgpersoneel te gaan geven. Als er een goedgekeurd vaccin is, kan dit in de loop van januari starten.

Cijfers

Met de 973 positieve tests van afgelopen week zijn nu 9951 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het virus. De GGD kreeg deze week 4 meldingen van besmette mensen die zijn overleden. Vorige week waren dit er 9. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 142. Er zijn 10 ziekenhuisopnames doorgegeven, vorige week 7.

Gemeenten

Wat betreft het totaal aantal besmettingen is Súdwest-Fryslân (2065) deze week Leeuwarden (2030) gepasseerd. Voor het eerst in maanden heeft ook Noardeast-Fryslân in een week meer coronabesmettingen dan Leeuwarden.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 291 (191), Noardeast-Fryslân 111 (64), Leeuwarden 106 (92), De Fryske Marren 79 (55), Smallingerland 65 (49), Heerenveen 50 (29), Waadhoeke 45 (33), Dantumadiel 40 (21), Opsterland 36 (35), Achtkarspelen 36 (28), Ooststellingwerf 34 (30), Weststellingwerf 32 (29), Tytsjerksteradiel 28 (25), Harlingen 11 (21), Ameland 4 (1), Terschelling 4 (0), Vlieland 0 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).