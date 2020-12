Regenboogpagina Noardeast-FryslÃ¢n online

Regenboogpagina Noardeast-Fryslân online

Publicatie: vr 11 december 2020 11.22 uur

DOKKUM - Op Paarse Vrijdag, 11 december 2020, is in Kollum op ingetogen wijze de Regenboogpagina van gemeente Noardeast-Fryslân 'gelanceerd'. Verantwoordelijk wethouder Jouke Douwe de Vries, Rebecca Slijver en Lenie Lap van de Regenboogwerkgroep en Omrop-icoon Douwe Heeringa zetten symbolisch de pagina online door een ferme druk op de knop.

Wethouder Jouke Douwe de Vries is blij dat de pagina nu online is. "Ik fyn it moai dat we as gemeente Noardeast-Fryslân no ek mei dizze Reinbôgepagina sjen litte kinne dat we in digitaal moetingsplak hawwe." De leden van de Regenboogwerkgroep zijn blij dat de gemeente Noardeast-Fryslân de vijfde Regenbooggemeente van Friesland is. "De Reinbôgewurkgroep is ek tidens de corona drok dwaande om foarm te jaan oan it belied."

Douwe Heeringa noemt dat het belangrijk is dat jongeren weten dat ze niet alleen staan: "Wit, jim binne net allinnich".

Sinds 1 oktober 2020 is Noardeast-Fryslân officieel Regenbooggemeente. Dit betekent ook informatie en zichtbaarheid op de gemeentelijke website. De Regenboogpagina is het resultaat van de samenwerking tussen de gemeente en de Regenboogwerkgroep.