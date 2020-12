Buitenpost krijgt nieuwe entree van 1 miljoen euro

Publicatie: vr 11 december 2020 10.47 uur

BUITENPOST - Het zuidelijk entreegebied rondom het nieuwe zwembad in Buitenpost wordt helemaal opnieuw ingericht. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. Met de gehele inrichting is 1 miljoen euro gemoeid. Door extra geld beschikbaar te stellen wordt naast het inrichten van het parkeergebied bij het zwembad ook de verkeersveiligheid verbeterd en het riool vervangen. De herinrichting van het gebied kan na de sloop van het huidige zwembad, in het derde kwartaal 2021, van start.

Totale herinrichting van het gebied

Nadat de bouw van het nieuwe zwembad in Buitenpost is afgerond wordt het huidige bad gesloopt. Op deze plek komt een nieuw (multifunctioneel) parkeerplein. Het werk wordt gecombineerd met de al geplande werkzaamheden aan het riool in De Vaart en het opnieuw inrichten van de kruising Kuipersweg – Bernhardlaan – Hoefslag. De herinrichting van de kruising is al langer een wens vanuit de omgeving. Veel scholieren die naar het Lauwers College en Nordwin College fietsen, passeren deze kruising. Door de toegepaste verschillende materialen, bestrating en asfalt, is er onduidelijkheid over de voorrangssituatie. Dit wordt opgelost door de kruising eenduidig in te richten en een losse oversteek voor fietsers te maken. Door de herinrichting wordt een visuele verbinding gemaakt tussen het zwembad en de naastgelegen sporthal De Houtmoune. Zo ontstaat een functioneel ingericht vrijetijdsgebied.

Financiering

De kosten voor de totale herinrichting van het zuidelijk entreegebied zijn 1.000.000 euro. Voor het parkeergebied en het vervangen van het riool was al 450.000 euro gereserveerd. Aanvullend heeft de gemeenteraad 550.000 euro beschikbaar gesteld.