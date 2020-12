T-diel verliest zaak over aanschaf regenwatersystemen

Publicatie: do 10 december 2020 20.11 uur

BURGUM - In een uitspraak van de rechter van 9 december jl. in een proefproces over de verplichte aanschaf van een regenwatersysteem bij de aankoop van een vrije woningkavel, is de gemeente Tytsjerksteradiel niet in het gelijk gesteld. Dat maakte wethouder Bouwman donderdag bekend tijdens de raadsvergadering van de gemeente. Enkele eigenaren van een regenwatersysteem startten vorig jaar na overleg met de gemeente een juridisch proces om hier duidelijkheid van de rechtbank over te krijgen.

Wethouder Andries Bouwman: "Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en transparantie zijn wij dit proefproces gestart. Wij zijn uiteraard teleurgesteld over deze uitspraak, maar vinden het belangrijk dat de rechter duidelijkheid heeft gegeven. Deze uitspraak is belangrijk voor veel gemeenten in ons land. Het illustreert hoe gemeenten tegen muren van het Bouwbesluit oplopen bij de uitvoering van hun duurzaamheidsbeleid. Hierover moeten we met het rijk in gesprek."

Een regenwatersysteem maakt hergebruik van regenwater mogelijk. Dit is beter voor het milieu en bespaart drinkwater. Daarom heeft de gemeente sinds 2009 haar eigen bouwkavels verkocht in combinatie met een verplicht regenwatersysteem.

Vorig jaar is het college op verschillende manieren geconfronteerd met vragen over deze systemen. Toen de gemeente de zaak nader bestudeerde, ontstond er twijfel of de gemeente op basis van artikel 122 van de Woningwet had mogen verplichten om met de bouwkavel een regenwatersysteem af te nemen. Dit is vervolgens juridisch onderzocht. Het was moeilijk hierover duidelijkheid te krijgen, omdat er nog geen vergelijkbare situaties in Nederland zijn geweest. Daarom heeft de gemeente de samenwerking gezocht met enkele eigenaren van regenwatersystemen en hebben zij vorig jaar in overleg met de gemeente een juridische procedure tegen de gemeente gestart om hierover duidelijkheid te krijgen via een uitspraak van de rechter.

Deze eigenaren waren wel voor hergebruik van regenwater, maar stelden ter discussie of de gemeente het afnemen van het regenwatersysteem wel mocht verplichten waardoor de kosten voor de kopers zijn gekomen. De eigenaren zijn van mening dat dit verder gaat dan het stimuleren van duurzaamheid. De rechter heeft de eigenaren met deze uitspraak in het gelijk gesteld. De gemeente gaat de uitspraak nader bestuderen en de consequenties van de uitspraak en eventuele vervolgstappen van de gemeente in beeld brengen.