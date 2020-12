Sauna mag geen natje en droogje aanbieden

Publicatie: do 10 december 2020 15.35 uur

BURGUM - Sauna Leeuwerikhoeve aan de Hillamaweg in Burgum mag op last van de gemeente Tytsjerksteradiel geen natje en droogje meer aanbieden aan haar klanten. De sauna bood haar klanten gratis eten en drinken aan.

"Omdat wij vinden dat sauna bezoek niet veilig en gezond kan plaats vinden zonder het vocht en de energie op peil te houden, waren we bereid om kosten te maken en u iets moois vers aan te bieden, geheel Corona Proof, geheel op onze kosten en zonder dat u zich daarvoor hoefde te verplaatsen, etc etc. We hebben ons best gedaan, maar helaas wordt het niet langer gedoogd." zo laat de sauna op Facebook weten.

De sauna roept haar klanten op om nu zelf eten en drinken mee te nemen.