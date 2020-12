Algerijn probeert ondanks verbod op azc te komen

Publicatie: do 10 december 2020 14.45 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige Algerijn die in juni, juli en augustus tot zes keer toe op het azc in Drachten kwam nadat hij een ontzegging had gekregen, is donderdag door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie weken. De man zit momenteel in vreemdelingenbewaring in Rotterdam en wordt waarschijnlijk binnen afzienbare tijd het land uitgezet.

Geen slaapplek

Hij mocht niet meer op het Drachtster azc komen, omdat hij betrokken was geweest bij een vechtpartij. Dat hij toch telkens weer terugkwam, was omdat hij geen slaapplek had en omdat hij zijn vrienden wilde zien, zei de verdachte. De man werd ook verdacht van de diefstal van een t-shirt bij de Aldi, eind mei van dit jaar, en pinnen met een gestolen pas.

Geen 20 maar 16 jaar

Van dat laatste feit werd hij vrijgesproken. Hij zei dat hij sigaretten had betaald voor iemand die nog geen 18 was. Hoewel hij zelf als 20-jarige op papier stond, beweerde de verdachte dat hij nog maar 16 was. Omdat hij een aantal keren verschillende namen heeft opgegeven, bleef zijn leeftijd een punt van discussie.