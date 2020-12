Lijnbus rijdt zich vast in zachte berm

Publicatie: wo 09 december 2020 14.13 uur

SURHUISTERVEEN - Een lijnbus van Qbuzz heeft zich woensdagmorgen rond 11.40 uur vastgereden in een berm aan de Molenweg in Surhuisterveen. De chauffeur van lijn 39 reed zich om onbekende reden in de rechterberm vast, deze berm is nog zacht van de reconstructie van het kruispunt in de afgelopen maanden.

Berger Poort uit Hoogkerk kwam ter plaatse om met een lier het voertuig weer vlot te trekken, waarna de bus weer naar de stalling kon worden gereden.

