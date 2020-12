Celstraf voor 'explosie van geweld' in het verkeer

Publicatie: wo 09 december 2020 13.05 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige Akkrumer is woensdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot twee maanden cel voor een verkeersruzie. De man heeft op 7 juni bij een rotonde in zijn woonplaats een medeweggebruiker met een mes bedreigd.

De Akkrumer was kwaad omdat de andere bestuurder stopte om een andere auto voorrang te geven. Hij stapte uit en sloeg de andere automobilist door de geopende portierruit in het gezicht. Vervolgens bedreigde de Akkrumer de man met een mes.

Op de zitting ontkende de Akkrumer dat hij op de bewuste plek was geweest, zijn auto zou voor een reparatie in de garage hebben gestaan. Het slachtoffer had hem echter herkend op een politiefoto en getuigen hadden het kenteken van zijn auto genoteerd. De rechter sprak van 'een explosie van geweld'.

De Akkrumer is vaker veroordeeld voor geweldfeiten, hij liep zelfs nog in een proeftijd. Een daaraan gekoppelde voorwaardelijke celstraf van twee weken moet hij alsnog uitzitten. De man zei meteen na het vonnis dat hij in hoger beroep zou gaan.