Viskotter UK-171 gezonken op Noordzee

Publicatie: wo 09 december 2020 11.58 uur

SCHIERMONNIKOOG - De viskotter UK-171 is woensdagochtend gezonken op de Noordzee boven Schiermonnikoog. De Kustwacht werd gealarmeerd door viskotter TH-10 die via de marifoon alarm sloeg. De Kustwacht laat weten: "De driekoppige bemanning stonden op de romp van het schip. De TH-10 heeft de bemanning aan boord genomen en in veiligheid gesteld. Ze zijn gecontroleerd en maken het goed."

De Kustwacht coördineerde de actie en heeft de reddingboten van Schiermonnikoog en de Eemshaven die kant uitgestuurd. De bemanning van de kotter is veilig aan wal gebracht en overgedragen aan de instanties aan wal. Een controle door een ambulance was niet nodig.

De viskotter UK-171 is inmiddels gezonken. Inmiddels is er voor de scheepvaart een navigatiebericht uitgegaan over het obstakel op de zeebodem en is er een vaartuig van de kustwacht (Alp Ace) onderweg naar het scheepswrak om vanuit die positie de nabije scheepvaart op de hoogte te houden. De oorzaak van het omslaan is onbekend. De kustwacht doet geen verdere onderzoek naar de oorzaak, dat wordt indien nodig door andere instanties gedaan.