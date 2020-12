Inbraken in Bakkeveen en Houtigehage

Publicatie: wo 09 december 2020 10.06 uur

BAKKEVEEN - Het dievengilde bezocht afgelopen week de dorpen Bakkeveen en Houtigehage. In Bakkeveen werd zondagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur een woning bezocht aan de Burmanial芒n. Een raam werd opengebroken en een geldkistje buitgemaakt.

In de nacht van maandag op dinsdag werd ingebroken in een huis aan de Buorren in Houtigehage. Deze poging tot inbraak werd gepleegd omstreeks 1.00 uur. De politie vraagt getuigen om zich te melden.