Brandweer rukt uit na brandmelding Drachtster Lyceum

Publicatie: di 08 december 2020 22.17 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten rukte dinsdagavond om 21.41 uur uit voor een brandmelding bij het Drachtster Lyceum in Drachten. Bij aankomst kwam er rook uit het dak van het gebouw aan de Torenstraat.

De brandweerlieden zijn naar binnengegaan om de brandhaard te zoeken. De deur moest hierbij geforceerd worden. Vanwege de grote van het gebouw is uit voorzorg 'middelbrand' gemaakt. De brandweer van Beetsterzwaag kwam daarop ook ter plaatse.

De brandweer liet om 22.22 uur weten dat er geen sprake was van brand. De oorzaak van de rook betreft rookontwikkeling van de cv-ketels in het gebouw. Door de rook en een oranje lamp op de toren van het gebouw leek het alsof er sprake was van brand.

FOTONIEUWS