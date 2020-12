Twee Rinsemastoelen krijgen een nieuwe bestemming

Publicatie: di 08 december 2020 20.03 uur

DRACHTEN - De Rinsemastoelen, die eerder bij de Rabobank aan de Lavendelheide en de rotonde bij de Berglaan te zien waren, kregen dinsdag een nieuwe bestemming. De stoelen werden met behulp van verhuurbedrijf Peter Jutte op het voorterrein van het Drachtster Lyceum en naast gebouw B van ROC Friese Poort langs De Splitting geplaatst.

Studenten van de afdeling Bouw en Infra (ROC Friese Poort) gaan de stoelen als educatieopdracht opknappen en verduurzamen. Met dit project markeren Museum Dr8888, ROC Friese Poort en het Drachtster Lyceum een (door)start van een langdurige samenwerking de komende jaren.

Zichtbaarheid aan de verhalen en het erfgoed van Drachten

De stoelen zijn een ontwerp van de Drachtster kunstenaar Thijs Rinsema. Museum Dr8888 liet twee van zijn ontwerpen in het kader van Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad 2018 in groot formaat op verschillende plekken in Drachten neerzetten. Na 2018 werden de stoelen tijdelijk ondergebracht bij De Houtskuorre, die de ontwerpen destijds ook heeft uitgevoerd. De stoelen geven zichtbaarheid aan de verhalen en het erfgoed van Drachten.

Dankzij Thijs Rinsema en zijn broer Evert Rinsema en hun vriendschap met Theo van Doesburg en Kurt Schwitters hebben de internationale kunststromingen De Stijl en Dada hun weg naar Drachten weten te vinden in het begin van de 20ste eeuw. Deze kunststromingen maken een belangrijk deel uit van de kerncollectie van Museum Dr8888.

FOTONIEUWS