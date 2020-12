Bibliotheek start met Informatiepunt Digitale Overheid

DRACHTEN - In Nederland hebben ongeveer 4 miljoen mensen moeite de digitale ontwikkelingen bij te benen. Voor deze mensen is het ontzettend lastig om zaken te doen met de digitale overheid. Vanaf 10 december heeft Bibliotheek Drachten daarom een Informatiepunt Digitale Overheid. Hier kunnen inwoners terecht met al hun hulpvragen over de websites van de overheid.

"Het informatiepunt is er voor iedereen die moeite heeft met de digitale overheid", vertelt Dinie van der Velde. Als Aanjager aanpak laaggeletterdheid bij Bibliotheek Drachten is ze blij met de komst van het informatiepunt. Dinie: "Het aanvragen van huurtoeslag, AOW een rijbewijs, het doen van Belastingaangifte, allemaal dingen die best ingewikkeld kunnen zijn. Vaak bieden die overheidsinstanties alleen maar telefonische of digitale hulp. Maar soms is het veel fijner om echt fysiek op een plek terecht te kunnen. Dat kan nu in de bibliotheek."

De geschoolde medewerkers gaan bij eenvoudige vragen samen met de persoon op zoek naar de juiste informatie. Is de hulpvraag te groot om meteen te beantwoorden dan kan er een afspraak gemaakt worden voor het gratis Formulierenspreekuur in de bibliotheek. Tijdens dit spreekuur nemen getrainde vrijwilligers ruim de tijd om samen bijvoorbeeld bepaalde formulieren in te vullen of aanvragen te doen. Soms past de hulpvraag beter bij een lokale partner, en zullen de bibliotheekmedewerkers ervoor kiezen om de persoon door te verwijzen naar bijvoorbeeld het Ping loket, MOS of Carins.

Het Informatiepunt Digitale Overheid komt voort uit een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, de openbare bibliotheken in Nederland en de Manifestgroep-partijen de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, Huurcommissie, LBIO, RDW, Raad voor Rechtsbijstand, SVB en het UWV. Alle bibliotheken in Nederland krijgen de komende jaren zo’n informatiepunt.

Dinie: "Heb je een vraag over een website van de overheid en kom je er niet uit? Op elk moment van de dag kun je langskomen in de bibliotheek en zijn er medewerkers die met jou op zoek gaan naar de juiste informatie. We helpen je graag verder!"