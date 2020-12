Nieuwe eigenaren voor Hoogstra Autoschadespecialist

Publicatie: di 08 december 2020 17.18 uur

DOKKUM - Hoogstra Autoschadespecialist in Dokkum wordt dit jaar nog overgenomen door Christian Hoogstra en Ida Machiela. Christian was eerder al betrokken bij het familiebedrijf, maar verkoos een carrière bij de UMCG Ambulancezorg. Zijn partner Ida is nu nog assistent polikliniek bij de Sionsberg in Dokkum.

Nu Hoogstra Autoschadespecialist een moeilijke tijd doorging, werd duidelijk dat er alles aan gedaan moest worden om het familiebedrijf dat al in 1958 is opgericht overeind te houden. Mede dankzij de samenwerking met Bureau Benedictus is dit nu geslaagd.

"Wij hebben ervoor gekozen om al onze zekerheden aan de kant te zetten en de uitdaging aan te gaan om van Hoogstra Autoschadespecialist weer een gezond bedrijf te maken", aldus Christian Hoogstra. "Ook de schadebranche staat in deze tijd onder druk, maar als je kijkt naar de geschiedenis van het bedrijf zijn er meer hindernissen overwonnen en zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet." Door de overname van het pand en inboedel is er nu ook meer zekerheid voor de 15 personeelsleden.