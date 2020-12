Dodelijke aanrijding K'zwaag: ernstige verkeersfout

Publicatie: di 08 december 2020 13.34 uur

LEEUWARDEN - De dodelijke aanrijding in Kollumerzwaag, op 21 september 2018 op de Koarteloane, waarbij een 70-jarig fietser om het leven kwam, was volgens de rechtbank het gevolg van 'een ernstige verkeersfout'.

Te hard gereden

De automobilist die met het slachtoffer in botsing kwam, een 22-jarige inwoner van Kollumerzwaag heeft te hard gereden. Hij kreeg een boete van 750 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden. Er is volgens de rechtbank geen sprake van roekeloos rijgedrag, wat een misdrijf is. De Kollumerzwaagster heeft een verkeersovertreding begaan, door harder te rijden dan ter plaatse is toegestaan.

Fietser uitgeweken naar links

De bestuurder reed volgens de berekeningen van de politie 56 kilometer per uur toen hij de fietser aanreed, de maximumsnelheid op de Koarteloane is 30 kilometer per uur. Volgens de verdachte week de fietser plotseling uit naar links en dat had hij niet zien aankomen. De bejaarde man had geen aanstalten gemaakt om af te slaan.

'Ernstige verkeersfout'

Om de fietser te passeren had de Kollumerzwaagster wat gas bij gegeven. Hij had nog wel geremd en hij had naar links gestuurd, maar het mocht niet baten. De politie concludeerde dat het ongeval te vermijden was geweest, als de bestuurder zich aan de maximumsnelheid had gehouden. De rechtbank sprak van 'ernstige verkeersfout'.

Niet weggelopen voor verantwoordelijkheid

Van andere 'verwijtbare gedragingen' door de bestuurder is volgens de rechtbank niet gebleken. De rechtbank hield er rekening mee dat de Kollumerzwaagster een blanco strafblad had en dat hij niet is weggelopen voor zijn verantwoordelijkheid. Hij is bij de echtgenote van het slachtoffer geweest en hij is op de condoleance geweest. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.