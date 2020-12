Auto in sloot langs Metslawiersterweg beland

Publicatie: di 08 december 2020 10.59 uur

DOKKUM - Een automobiliste is dinsdagochtend met haar voertuig in de sloot langs de Metslawiersterweg bij Dokkum beland. De vrouw reed richting Wetsens toen het mis ging. Mogelijk is olie op het wegdek mede de oorzaak van het eenzijdige ongeval.

Zowel de politie als ambulance werden om 10.40 uur opgeroepen voor het ongeval. De bestuurster is onderzocht en kwam alleen met de schrik vrij, ze raakte niet gewond. Voor zover bekend, wist ze met hulp van een omstander uit haar auto te komen.

