Een bekende Fries in de klas ter promotie Friese taal

Publicatie: ma 07 december 2020 16.42 uur

GARYP - Bekende Friezen brengen de komende weken een bezoek aan drietalige basisscholen in Friesland. De scholen geven hiermee een stimulans om de Friese taal in de klas te gebruiken. Met het project wordt ook getoond dat het mogelijk is om met de Friese taal veel te bereiken.

Het project 'Helje in ferneamde Fries yn 'e klasse!' ging maandag van start. Emiel van de Friestalige muziekband Hûnekop bracht een bezoek aan basisschool De Wrâldpoarte in Garyp. Leerlingen mochten zelf kiezen wie hun klas een gastles zou gaan geven. Het gaat om onder andere model Akke Marije Marinus, de zangers Syb van der Ploeg en Emiel, social media iconen 'De Fryske Flogger' en Jesse van Wieren en voetbalmannen Henk de Jong en Foppe de Haan.

Er doen dertien scholen mee aan het project van Stedin.