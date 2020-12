Echtpaar Leerink-Lindert 60 jaar getrouwd

Publicatie: ma 07 december 2020 14.29 uur

BUITENPOST - Op maandag 7 december is het 60 jaar geleden dat het echtpaar Leerink-te Lindert uit Buitenpost elkaar het ja-woord gaf. Burgemeester Oebele Brouwer bracht maandag het echtpaar een bezoek om hen alvast te feliciteren.

Op 28 december 1935 zag Hans Leerink in Zelhem (Achterhoek) het levenslicht. Ook Mieke Leerink-te Lindert komt uit de Achterhoek. Zij is geboren op 9 september 1932 in het plaatsje Wisch.

Meneer en mevrouw Leerink leerden elkaar in het jeugdwerk waarin zij beide actief waren. Voor een nog te organiseren jeugdkamp werd een kok gezocht en gevonden in mevrouw Leerink-te Lindert. Tijdens dit jeugdkamp werden ze verliefd. Hierdoor kun je stellen dat het spreekwoord “de liefde van de man gaat door de maag’’ klopt. Ze trouwden op 7 december 1960 en kregen 3 kinderen (2 zoons en 1 dochter), 9 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Meneer Leerink werkte de eerste 20 jaar als onderwijzer. Naast zijn werk volgde hij een studie theologie. Na afronding van deze opleiding stopte hij als onderwijzer en werd predikant. Twintig jaar geleden kwam het echtpaar naar Buitenpost nadat ze eerst in Bilthoven, Beest, Zwolle en Holten woonden. Mevrouw Leerink had in het begin van hun huwelijk vooral de zorg voor het huishouden en de kinderen. Toen haar man de overstap maakte van onderwijzer naar predikant kreeg mevrouw Leerink verschillende werkzaamheden binnen de gemeente. Ook ging zij zich in die tijd meer richten op het creatieve vlak. Ze gaf thuis schildercursussen en verkocht vanuit huis schildersmaterialen. Hobbymatig schildert mevrouw nog steeds en maakt ze graag sieraden. Na hun pensionering nam het echtpaar het initiatief om een groep op te richten voor 55-plussers, met als doel ontmoeting en het leggen van contacten.

Het echtpaar woont nog zelfstandig en is in goede gezondheid. Ze houden ervan om samen te bridgen. Ook zingen ze samen bij de cantorij van de PKN-gemeente in Buitenpost. Daarnaast houden ze beide van tuinieren in hun groentetuin.