Fysio-, manueeltherapie Siderius & vd Wal in Westermar

Publicatie: ma 07 december 2020 14.00 uur

BURGUM - Fysiotherapeuten Alberta van der Wal en Jenny Siderius waren in oktober de eersten die los gingen in de nieuwe sporthal Nije Westermar in Burgum. De verhuizing naar de nieuwe plek werd ook aangegrepen om de huisstijl van hun praktijk in een nieuw jasje te steken. De rode kleur werd vervangen voor het moderne petrol. Daarnaast is het team versterkt met kinderfysiotherapeut Ronald van der Heijden en orofaciaal therapeut Ralph Lases van Fynesse fysiotherapie uit Leeuwarden.

De praktijk was jarenlang gevestigd in het hulpmiddelencentrum van Burgum en de bouw van de nieuwe sporthal was een kans om de praktijk dichtbij de sport te brengen. Fysio-, manueeltherapie Siderius & Van der Wal is een vooruitstrevende praktijk met veel specialisaties: manueel therapie, sportfysiotherapie, revalidatie na operaties, shockwave therapie, dry needling en medical taping.

De dames laten weten dat ze het momenteel druk hebben. Nieuwe klanten moeten rekening houden met een wachttijd voordat ze een behandeling kunnen starten.

Link: www.fysiosideriusvanderwal.nl

