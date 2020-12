Elektrische deken vat vlam, woning vol rook

Publicatie: ma 07 december 2020 10.06 uur

DRACHTEN - De brandweer werd maandag om 3.25 uur opgeroepen voor een brand in een woning aan de Theo van Doesburgstraat in Drachten. In een woning was brand ontstaan nadat een elektrische deken vlam had gevat. Het matras was daarop in brand gevlogen.

De brandweer wist de brand snel onder controle te krijgen, maar kon niet voorkomen dat er rook- en waterschade ontstond. De bewoonster kwam met de schrik vrij. Ze is nog wel even onderzocht door een ter plaatse gekomen ambulance. Stichting Salvage zal de schade in kaart brengen.

