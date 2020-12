VW Golf botst op boom langs Poostweg

Publicatie: zo 06 december 2020 22.10 uur

BEETSTERZWAAG - De bestuurder van een VW Golf botste zondagavond tegen een boom langs de Poostweg in Beetsterzwaag. Het ongeval vond omstreeks 21.35 uur plaats. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

De bestuurder kwam vanaf Beetsterzwaag en zag wat in de berm. Uit voorzorg remde de bestuurder. Het voertuig raakte in de slip en raakte de boom. Een vrouwelijke inzittende is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Berger Tolman is opgeroepen om het voertuig weg te slepen.

