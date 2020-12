Zoektocht naar Tarek gaat zondag verder

Publicatie: zo 06 december 2020 11.13 uur

BURDAARD - SAR Nederland (search and rescue) gaat zondag starten met een zoektocht naar de 34-jarige vermiste Tarek Katsma uit Burdaard. Hij is sinds donderdag 3 december vermist. Ook wordt er gezocht met twee sonarboten en een hond. Naast de politie helpen ook diverse mensen op quads mee met zoeken.

De politie roept inwoners van Burdaard op om hun camerabeelden te controleren van afgelopen donderdag. "We vragen bewoners van Burdaard tuinen te controleren op eventuele goederen." Mogelijk zijn er nog aanwijzingen te vinden over waar Tarek is.

