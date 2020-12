BOA's gaan controleren bij spoorwegovergang

Publicatie: za 05 december 2020 21.28 uur

BUITENPOST - BOA's van Prorail komen vanaf 14 december 2020 in actie bij de spoorwegovergang in Buitenpost. Vanaf die datum rijdt er namelijk een extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen. Deze trein stopt echter niet in Buitenpost. Het is nieuw voor Buitenpost dat er treinen kunnen zijn die met hoge snelheid de overwegen en perrons passeren.

Prorail vindt het belangrijk om verkeersdeelnemers er extra op te wijzen om nooit een gesloten spoorweg over te steken. Om daarop toe te zien voeren de BOA's extra controles uit bij overwegen. ProRail stuurt ook voorlichtingspakketten naar de scholen en ook dorpsbelangen zijn geïnformeerd.

"Als er in het verkeer een nieuwe situatie ontstaat, zoals nu bij een aantal stations en overwegen het geval is, kan het nodig zijn extra alert te zijn. We kunnen niet scherp genoeg zijn. Heel goed dat ProRail hier zo uitgebreid op wijst", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Nieuwe dienstregeling

De inzet van de extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen en de extra sneltrein tussen Leeuwarden en Sneek in de spits zijn onderdeel van de nieuwe treinconcessie. Deze nieuwe treinconcessie start op zondag 13 december. Vanaf de maandag daarna rijden de extra treinen.