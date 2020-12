Verlichte kerstbollen geven licht aan centrum

Publicatie: za 05 december 2020 18.55 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland en Ha & Ie handelsonderneming in Drachten zijn afgelopen week druk in de weer geweest om de feestverlichting op te hangen. De oude verlichting is vervangen door energiezuinige ledverlichting.

De Noorderbuurt en Zuiderbuurt en De Kade en een gedeelte Oudeweg zijn voorzien van verlichte kerstbollen. Aan het Moleneind zijn de boompjes en de loopbrug voorzien van verlichting. Het carillon is door de gemeente omgetoverd tot een grote kroonluchter.

Komende maandag wordt de laatste hand aan de verlichting gelegd.

FOTONIEUWS