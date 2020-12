Zoektocht naar vermiste man in Burdaard

Publicatie: za 05 december 2020 16.48 uur

BURDAARD - Hulpdiensten zijn in en om Burdaard op zoek naar een vermiste man. De brandweer is opgeroepen en de politie zoekt met een drone en helikopter.

Naar aanleiding van een gevonden stuk kleding wordt er gezocht in het water. De man die gezocht wordt, komt uit Burdaard. Hij wordt sinds donderdag vermist. Een politiehelikopter maakte zoekslagen boven Burdaard en Wânswert. Om 17.49 uur vertrok de politieheli weer.

De politie liet aan het einde van de middag weten dat er volop gezocht is in de omgeving van Burdaard. "Het watercalamiteitenteam van de brandweer, de politiehelikopter en het droneteam van de politie hebben de omgeving afgezocht, maar niets gevonden. De vermiste man is nog niet aangetroffen. Het onderzoek gaat verder."