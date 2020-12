Ladderzat in auto: 'Dat gebeurt my oars noait!'

Publicatie: vr 04 december 2020 17.40 uur

LEEUWARDEN - Een 50-jarige man uit De Westereen moest vrijdagochtend voorkomen bij de politierechter in Leeuwarden. De man was om 1.20 uur op 3 juli 2020 betrapt op het rijden onder invloed. Hij reed op dat moment door Veenklooster. Met een score van 1040 µg/l moet de man ladderzat zijn geweest. "Dat gebeurt my oars noait! Wy ha by in kameraad zitten en achterôf stom: wy hiene der bliuwe moatte...." zo verklaarde hij. Bij de politie had hij gezegd dat hij die avond 3 halve liters en twee flesjes had gehad. De avond ervoor 6 tot 7 biertjes.

De man ontkende dat hij verslaafd was. "Ik kom ut rot perioade wei...." Dat was de oorzaak. De officier van justitie zei: "Drank verdooft en drank maakt overmoedig. Die combinatie is in het verkeer soms dodelijk. Laten we blij zijn dat de politie deze man van de straat heeft gehaald. Voor zaken in het verkeer was dit de eerste keer, dit is met stip binnenkomen, zoals we dat noemen."

De officier eiste een rijontzegging van 12 maanden waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Hij vond een geldboete een gepasseerd station, een werkstraf van 60 uur was zijn oordeel. De Westereender snapte de consequenties: "Ik bin fout west. Ik gean hjirmei akkoord. Ik kin wol moeilijk dwaan mar it helpt my niks...." Politierechter Bunk ging mee in de eis en veroordeelde de man tot 60 uur werkstraf en een rijontzegging van 12 maanden.