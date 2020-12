Jistrumer rijdt dronken weg uit parkeergarage

Publicatie: vr 04 december 2020 13.50 uur

LEEUWARDEN - Een 31-jarige automobilist uit Jistrum moet een geldboete van 1000 euro betalen omdat hij deze zomer dronken achter het stuur zat. De man werd op 31 juli 2020 door de politie betrapt toen hij dronken uit de parkeergarage van het Zaailand reed. De man werd om 3.56 uur aangehouden met een score van 870 µg/l terwijl de limiet 220 µg/l is.

Bij de politierechter was de man vrijdag duidelijk: "Het is de grootste fout van me leven....." Hij had een feestje in de stad gehad en terwijl zijn vrienden wilden blijven, wilde hij naar huis. "Ik ben met de domme kop achter het stuur gestapt....."

De fout heeft grote consequenties voor de man. Een collega moet hem tot op heden elke werkdag ophalen zodat hij alsnog aan de slag kan bij zijn baas in Dokkum. Hij kan pas in februari 2021 een cursus volgen bij het CBR. Ook wordt dan zijn bloed getest op alcoholgebruik. Pas dan kan zijn rijbewijs weer geldig verklaard worden.

De politierechter merkte op dat 870 µg/l veel is."Daar word je een heel onbekwame chauffeur van. Je denkt veel te kunnen terwijl je dat niet meer kan...." Hij ging mee in de eis van de officier van justitie. Hij legde een geldboete van 1000 euro op en een voorwaardelijke rijontzegging van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar.