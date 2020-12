Hoge Raad besluit op 15e over Blokkeerfriezen

Publicatie: vr 04 december 2020 10.10 uur

LEEUWARDEN - De Hoge Raad doet op 15 december a.s. uitspraak in de zaken tegen de blokkeerfriezen in de A7-blokkadezaak. De Hoge Raad zou eerder op 1 december uitspraak doen maar heeft de uitspraakdatum uitgesteld. Dat laat het advocatenkantoor Anker en Anker weten. Het kantoor heeft namens zes cliënten beroep in cassatie ingesteld.

Het hof in Leeuwarden veroordeelde in 2019 de cliënten tot 90 uren werkstraf wegens het versperren van een snelweg, het verhinderen van een betoging en dwang. De cliënten waren in november 2017 betrokken bij een langzaam-aan-actie op de A7 nabij Joure tegen de komst van anti Zwarte Piet-demonstranten bij de landelijke intocht van Sinterklaas in 2017. Ook namens Jenny Douwes is cassatieberoep ingesteld. Zij werd veroordeeld wegens opruiing en uitlokking van strafbare feiten op de A7.



De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft geadviseerd de cassatieberoepen te verwerpen.