Vrouw gewond na val met scooter

Publicatie: do 03 december 2020 17.43 uur

DRACHTEN - Op de Vogelzang in Drachten is donderdagmiddag een vrouw op een scooter gewond geraakt. De vrouw ging vermoedelijk tijdens het remmen onderuit met haar scooter.

Een automobilist die het ongeval zag gebeuren verleende eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De vrouw is met onder andere beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De scooter raakte licht beschadigd.

Het verkeer had enige hinder van het verkeersongeval.