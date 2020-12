Dokkumer (28) bewaart thuis 200 kg vuurwerk

Publicatie: do 03 december 2020 14.17 uur

DOKKUM - De politie heeft woensdag in Friesland tijdens twee acties ongeveer 450 kilogram vuurwerk in beslag genomen. Er zijn twee verdachten aangehouden.

In Dokkum werd ruim 200 kilogram aangetroffen in een woning. Het ging daarbij om professioneel en consumentenvuurwerk. Een 28-jarige man uit Dokkum werd door de politie aangehouden. De Dokkumer had het vuurwerk voor de verkoop. Het vuurwerk was bovendien niet veilig opgeslagen.

In Leeuwarden werd een afgeladen auto vol vuurwerk aangetroffen. In totaal lag er wel 200 kilo in het voertuig opgeborgen. Het ging om professioneel vuurwerk dat bestemd was voor de verkoop. Uiteraard is deze opslag van vuurwerk in een auto niet veilig en daarmee gevaarlijk voor de omgeving. Er is een 31-jarige man uit Leeuwarden als verdachte aangehouden en het onderzoek loopt. De politie heeft deze vondst gedaan naar aanleiding van een onderzoek.