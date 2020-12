Projectontwikkelaar gezocht voor appartementencomplex

Publicatie: do 03 december 2020 14.04 uur

SURHUISTERVEEN - De gemeente Achtkarspelen verkoopt een tweede kavel aan de Baansein in Surhuisterveen. Het terrein maakt deel uit van het gemeentelijke grondexploitatiecomplex Nije Jirden. De eerste kavel is in 2017 verkocht en hierop staat inmiddels een prachtig appartementencomplex.

De nu aangeboden kavel is ook bedoeld voor de bouw van een appartementencomplex. De gemeente laat weten dat er al partijen belangstelling hebben getoond. Het bouwterrein wordt nu per inschrijving verkocht.

Appartementencomplex

Op de kavel is een appartementencomplex mogelijk met maximaal 11 appartementen die geschikt zijn voor het middensegment. Hiervoor is gekozen om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren zodat er ook ruimte ontstaat voor starters. De verkoop vindt plaats middels inschrijving. Op de website www.achtkarspelen.nl/baansein staat meer informatie over de verkoopprocedure, bouwmogelijkheden en locatie.