Station krijgt nieuwe schermen, Transferium stickers

Publicatie: do 03 december 2020 13.57 uur

DRACHTEN - De halte displays op het Van Knobelsdorffplein in Drachten worden binnenkort vervangen. Dat laat de provincie Fryslân deze site weten. De storing was zo 'hardnekkig' dat alle displays moeten worden vervangen. "We vervangen eerst de haltedisplays op het busstation Knobelsdorffplein. We hopen dat deze storingsvrij zijn. Om dat met zekerheid te kunnen zeggen, doen we eerst een testfase."

Als alles naar tevredenheid functioneert, zullen ook nieuwe displays worden geïnstalleerd op het Transferium. Dat zal dan plaatsvinden in februari 2021. "Omwille van de oriëntatie voor de reiziger op het Transferium, komen er vanaf ingang nieuwe dienstregeling (medio december) tijdelijk stickers met lijninformatie op de haltedisplays."

De digitale schermen op het Van Knobelsdorffplein worden volgende week verwijderd en de week erop vervangen.