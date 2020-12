Eis 20 maanden cel voor fatale vuurwerkbom Morra

Publicatie: do 03 december 2020 12.36 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdagochtend 20 maanden cel geëist voor de 32-jarige Anjumer die de mortierbom heeft geleverd die op 31 december 2018 het leven heeft gekost van de 41-jarige Nutte Kuperus uit Morra. Het slachtoffer kwam om het leven doordat hij nog met zijn hoofd boven de mortierbuis hing toen de bom ontplofte. Bovenop de onvoorwaardelijke celstraf eiste het OM 10 maanden voorwaardelijk.

Geen deugdelijke gebruiksaanwijzing

Het vuurwerk was niet voorzien van een deugdelijke gebruiksaanwijzing en de Anjumer heeft de kopers niet uitgelegd hoe het werkte, is het verwijt van het OM. Volgens een vuurwerkspecialist moet zo’n bom – met een zogeheten “snellont” – eigenlijk mechanisch worden afgestoken. Volgens de verdachte is het niet zeker of de bewuste mortierbom wel door hem is geleverd, er was in die periode meer illegaal vuurwerk in omloop.

Tussenpersoon

Hij fungeerde als tussenpersoon voor degene die het vuurwerk leverde, hij zou er niets aan hebben verdiend. De naam van de ‘echte’ leverancier wilde hij niet noemen, behalve dat het ”een gewone Friese man” was. “Voor je het weet, staan ze bij je voor de deur”, zei hij.

Medeverantwoordelijk

Hij voelt zich wel medeverantwoordelijk voor het overlijden van Kuperus. “Het valt niet mee om zo verder te leven. Als ik er niet was geweest, was hij er nog wel geweest. Ik ben de man geweest die zei: ik weet wel iets. Dat is het moeilijkste”, zei de man geëmotioneerd. Hem wordt behalve de verkoop van de mortierbom – ook wel “shell” genoemd – ook het bezit van 51 nitraatklappers verweten.

Vader en zoon

Tegen deze 42-jarige man uit Morra, die samen met Kuperus de mortierbom heeft gekocht, is 's middags bij de economische politierechter een werkstraf van 60 uur geëist, voor het voorhanden hebben en opslaan van de bom. De bom heeft een paar weken bij de man in de loods in een kast gelegen.

'Een grote sierbal'

Hij en Kuperus waren bij de Anjumer geweest omdat ze “mooi vuurwerk” wilden hebben. “We zeiden, we willen iets moois, een grote sierbal”, zei de man. De Anjumer zou toen gezegd hebben dat hij wel “een shell” had. De vader was er niet bij toen zijn zoon en Kuperus buiten waren en de bom werd aangestoken.

Zoon bij kinderrechter

De zaak van de zoon (17) wordt achter gesloten deuren behandeld door de kinderrechter. Hij was erbij toen de mortierbom werd afgestoken. Het is nooit echt duidelijk geworden wie de lont heeft aangestoken.

In alle drie zaken doet de rechter op 17 december uitspraak.